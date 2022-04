Amélie SÉNAMAUD

MES COMPETENCES :



RH & CONSEIL : Suivi, animation, pilotage & management équipes, Évaluation et évolution des collaborateurs, Mise en place des formations, Animation de formations commerciales et management. Mise en place de supports pédagogiques.



DEVELOPPEMENT & COMMUNICATION : Gestion d’un centre de profit (3,5 millions de CA), Fidélisation et développement PDM, Réponses aux appels d’offres, Étude qualité du service, mise en place de partenariat avec les acteurs locaux



EVENEMENTIEL : Mise en œuvre et supervision de projets (choix des lieux, animations, intervenants, traiteurs, prestataires, gestion de l’installation) Suivi des moyens humains, matériels et financiers, Budgets, Recommandations clients, Interface clients, Lien prestataires, briefing, Coordination castings et tournage.

(Soirées événementielles internes et externes, lancements de produits, séminaires, conventions, voyages, productions audiovisuelles, cinéma)



MON PARCOURS :

Depuis Nov 11

DIRECTRICE D'AGENCES O2 CARE SERVICES



Oct 10 / Sept 11 en Free Lance :

> Chargée de projets événementiel

> Assistante réalisatrice adjointe

> Assistante de production

> Formatrice (formation commerciale et management)

> Chargée de développement



nov.99 / août 09 - ADECCO

RESPONSABLE D’AGENCE(01/09/06 au 31/05/09)

ATTACHEE COMMERCIALE (01/06/04 au 31/08/09)

RESPONSABLE DE RECRUTEMENT ( 2/11/99 au 31/05/04)





Oct.97 /Juil.99 - BERTIE PRODUCTIONS (Agence de production artistique)

ASSISTANTE DE PRODUCTION ET DIRECTION



FORMATION :

1997 - BTS action commerciale en alternance



AU DELA :

Informatique : Pack office windows - Macintosh - Internet

Langue : Anglais



Mes compétences :

Chef de projets

Coordinatrice

Formatrice

Développement

Communication

Management