Amelie SIPAHAD - NOWIK

Issue d'une formation professionnelle en graphisme (Cepreco Roubaix), j'exerce actuellement mes fonctions en tant que DA dans le domaine de la communication (interne, externe, institutionnelle...), l'édition, la publicité, ou encore le packaging.



forte d'une solide expérience en agence de communication globale, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences et développer mon aisance avec l'univers graphique qu'il soit print ou web. En effet, préparer et organiser les prises de vues, concevoir et réaliser un catalogue, annonces presse, mailing, packaging et autres supports print sont autant de missions que j'ai déjà effectuées à plusieurs reprises au sein de l'agence dans laquelle je travaille.



Branchée, coquette et optimiste tout ce qui attrait à la féminité et la nouveauté me captive, tant le prêt-à-porter que les derniers courants en communication graphique qui me donnent le sentiment d'apporter une vraie valeur ajoutée a mon travail .



Travailler efficacement, répondre aux exigences du client, mettre en avant mon sens de l'esthétisme sont en plus d'être rigoureuse et réactive mes principales compétences.



>>> SANS CESSE A LA RECHERCHE D'ENRICHISSEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS ! <<<



Mes compétences :

Chaîne graphique

Créative

Mac

Maîtrise chaîne graphique

Maquettiste

modèle photo

Photo

Print

Print & web

Relationnel

Rigoureuse

Web