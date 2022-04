Formatrice spécialisée en allemand : niveau post-bac, classe prépa, université, grandes écoles, tourisme, BTS AM, CI, tourisme, professionnels en entreprises, cours particuliers adultes.



J'enseigne également l'anglais à un niveau BTS, ainsi que le français / culture générale (niveau BTS et au delà), et le Français Langue Etrangère (FLE) à des professionnels.