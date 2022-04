Amélie SUCHANECKI

Jeune femme appliquée, réfléchie et audacieuse ayant un réel sens du commerce et du relationnel, je suis à la recherche d’un poste de commerciale. La fonction s’étend bien sûr d’un poste d’assistante à celui de technico commercial et la spécialisation touche aussi bien l’agroalimentaire, l’évènementiel que l’hôtellerie-restauration et les entreprises de services à la personne et aux entreprises.



Pour avoir été « plongé » dans ce monde durant quelques années je sais parfaitement à quel point il est primordial pour un hôtelier-restaurateur,une agence événementiel ou encore une société de service d’avoir une équipe efficace et performante.



J’attache une grande importance à la satisfaction d’une clientèle exigeante. Je suis réellement soucieuse de l’offre apportée, concernée par les besoins et les attentes de mes interlocuteurs et rigoureuse sur les solutions et les propositions apportées à ces derniers.



J’ai le goût des challenges, je suis créative, pleine d’initiatives, une personnalité décidé, j’envisage une carrière professionnelle épanouissante en constante évolution, à la recherche d’idées innovantes au service des consommateurs.



En outre, lors de mes différents postes j’ai eu plusieurs personnes sous mes ordres (apprentis, commis). Mon sens aigu de la communication, ma faculté à développer rapidement et durablement des relations de confiance et mon perpétuel désir de transmettre « mon savoir et ma passion » sont pour beaucoup dans des relations saines et professionnelles avec mes collaborateurs.



Actuellement en Lorraine je cherche un poste sur la région mais je suis prête à m'investir sur toute la France si le poste proposé est intéressant.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Assistante commerciale

COMMERCE

Commerciale

Enthousiasme

Evénementiel

Gastronomie

Hôtellerie

Recherche

Recherche et Développement

restauration

RHF

Service à la personne

Technico commerciale

Tourisme