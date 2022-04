Amélie TAMBURINI

Passionnée d'histoire et d'art depuis le plus jeune âge, je me suis tournée naturellement vers des études d'histoire de l'art.



Je suis bénévole dans trois associations culturelles : l'OTSI de Livry Gargan, Les Amis des Arts de Tremblay-en-France et Kreestal Rock.



Mon projet projet est la réalisation et la mise en place de visites et/ou d'ateliers pour divers publics (jeunes, adultes et senior)



Etant curieuse et aimant apprendre, beaucoup de thématique m'intéresse. Cependant, j'ai un faible pour la musique, son histoire et sa pratique.



Je suis flûtiste et fait de la photographie dès que l’occasion me le permet.



Mes compétences :

Quarkxpress

Excel

Outlook

Word

Secretariat

Open Office & Microsoft Office

Accueil téléphonique

Accueil physique

Pédagogue

Sens du service