Amélie TESSIER (BOUTET)

Forte d'une expérience de 13 mois au sein du groupe Crédit Agricole en tant qu'analyste recrutement et gestion de carrière ainsi que de 6 mois au sein de la société Anett&Cie (1200 salariés) en qualité de chargée de recherche, j'ai pu développer mes compétences sur le volet recrutement (sourcing, entretiens, gestion de carrière) mais également sur le volet développement et marketing RH interne et externe.



J ai ensuite rejoint le groupe CRIT en tant qu attachée de recrutement puis commerciale. Placement actif , gestion du personnel intérimaire, développement du portefeuille clients sont les missions principales qui m ont été confiées. Actrice du développement de mon agence je m investie a 300% dans ce challenge journalier.



Aujourd’hui responsable de l agence Start People de Thouars, entourée de mes trois collaboratrices j accompagne les clients dans leurs recrutements (intérim/CDD/CDI) et les intérimaires/candidats dans leur parcours professionnels. J impulse la dynamique nécessaire à la gestion d un centre de profit et je développe l’image de marque employeur de l agence. La partie commerciale reste mon cœur de métier. Le recrutement, le management et la gestion gravitent autour de cet axe clé.



Contact : 06.38.91.29.28

amelie.tessier@startpeople.fr



Mes compétences :

Handicap/diversité

Recrutement

GPEC

Référencement

Relation client

Ressources humaines

Inaptitude, maladies professionnelles, accident de

Prospection et fidélisation

Commerciale

Gestion

Management