Amélie TORRICELLI

Secrétaire médicale depuis 12 ans maintenant, j'ai acquis une solide expérience et je souhaite me lancer en indépendant.

Créer mon entreprise et travailler en lien direct avec les clients.

Rigoureuse, organisée, professionnelle, je vous propose mes services pour réaliser vos tâches de secrétariat médical, administratif, juridique.



Mes compétences :

Archivage

Gestion administrative

Terminologie médicale

Pmsi

Gestion des agendas médecins

Accueil physique et téléphonique

Transcription audio