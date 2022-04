Amélie TRICHARD

Votre société souhaite se développer sur des marchés encore inconnus? Vous êtes le représentant d'un grand groupe qui s'est déjà fait une place de choix dans le paysage international mais qui souhaite développer ses activités sur des marchés encore mal connus? C'est ici que j'interviens.



Polyvalente, curieuse et disposant d'une grande capacité d'adaptation, je souhaite participer activement à la croissance et à la pérennisation de sociétés présentes ou non sur des marchés nécessitant une forte réactivité stratégique en capitalisant sur des avantages concurrentiels certains.



Mon expérience professionnelle m'a permis d'enrichir l'intérêt que je porte aux contacts humains et m'a conforté dans l'idée que je suis faite pour un métier combinant à la fois les changements, l'esprit d'analyse, le travail en équipe, le dépassement de soi...



Mes compétences :

autonome

Capacité d'adaptation

Dynamisme

Esprit d'initiatives

Forte capacité d'adaptation

Polyvalence

Sociable