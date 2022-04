Amelie VANDEBERG

Étant autonome, dynamique, ayant le sens de l'organisation , de l'écoute et un très bon esprit d'équipe, je m'intègre facilement au situation que l'on me propose. Je suis une personne rigoureuse et aime les choses bien faites.

Aujourd'hui, je souhaite apporter à ma future entreprise ma motivation, mon ambition et mon dynamisme.



Mes compétences :

Informatique

Saisie de tout document

Prise de commande

Suivi de colis

Caisse Primaire Assurance Maladie

Mutuelles / Complémentaires Santé / Transport

Prise de rendez vous

Accueil physique et téléphonique

Tiers payant

Suivi de commande

Dossier patient