Amélie VINCENT

Mise en place et gestion de projets thématiques

• Proposer des spectacles et organiser leur mise en place avec les professionnels

• Travailler à l’ingénierie de nouvelles formes de manifestations

• S’assurer de la bonne exécution des projets sur le terrain et gérer les équipes

• Suivre la gestion administrative d’un événement ou d’un projet à long terme



Relations internes et de partenariat

• Etre l’interlocutrice de référence avec les différents services internes de la structure

• Collaborer au développement d’un partenariat avec les entreprises et institutions locales

• Fédérer les contacts pour mettre en relation des professionnels du spectacle

• Initier une dynamique de travail d’équipe et de concertation



Animation d’événements sur la région

• Programmer des événements avec d’autres structures locales de référence

• Communiquer sur les programmations auprès de tous publics et par tout moyen

• Accompagner et mettre en place les festivals, arts de la rue et événements

• Travailler en partenariat avec une équipe technique