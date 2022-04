Amelie VINCINI

Développement commercial et marketing :

. positionnement et stratégie de commercialisation

. prospection

. développement de réseau



Accompagnement au changement et formation

•Définition des processus organisationnels

. Formalisation de méthode de travail

• Formation et rédaction de manuels (utilisateurs, exploitants,…)

• Assistance aux utilisateurs

• Mise en place du plan d’actions : Structures du projet ; Définir l’affectation des ressources ; les règles de fonctionnement, méthodologie ; Adhésion des acteurs et communication



Pilotage et gestion de projets

• Mise en place du suivi des projets et plan qualité

• Définition des indicateurs et élaboration de tableaux de bord

• Conduite de projets, suivi des actions, coordination des acteurs

• Planification, suivi et contrôle d’avancement

• Management de l’équipe de développement

• Ingénierie des marchés publics



Définition de systèmes d’information

• Etude des besoins ‘’métier’’ et formalisation des processus

• Évaluation de systèmes d’information

• Analyse fonctionnelle et organisationnelle

• Rédaction de spécifications et cahier des charges

• Définition de charte graphique et ergonomique, maquettage.

• Recette fonctionnelle et technique





Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement changement

AMO

Conseil

Dématérialisation

Informatique

Système d'Information