Amélie WOLEK

Diplômée en ressources documentaires et bases de données avec spécialisation en documentation et information scientifique et technique, j'ai effectué une mission de 6 mois en tant qu'assistante en records management en fin d'études.



Je cherche maintenant à gagner en expérience et en compétences sur des postes de records manager ou de documentaliste.



Mes compétences :

Recherche documentaire

Base de données

Veille documentaire

Archivage

Archivage électronique

Bureautique

Service client

Adobe Photoshop