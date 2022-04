Amélie WOLTRAGER

Récemment diplômée d'un Master II en Droit des affaires, j'ai poursuivi mes études par la préparation d'un Master of Science en Droit et Finance à l'Université Queen Mary de Londres et prépare l'examen d'entrée à l'école d'avocats à l'Université Sorbonne à Paris. Je souhaite entreprendre une carrière d'avocate en Fusions acquisitions / Private Equity en cabinet.



Mes compétences :

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit des affaires

Droit des pays de Common Law