Améline COYARD

En poste chez Sopra Steria en tant qu'ingénieur d'études et développement.



J'ai une expérience sur la plupart des techniques in vitro et j'ai déjà pratiqué des tests sur animaux. Dernièrement, j'ai acquis de l'expérience en ce qui concerne les tests biologiques sur les dispositifs médicaux et leur contexte réglementaire (BPL, USP, COFRAC). J'ai aussi acquis de l'expérience en conseil client, en gestion d'équipe, de planning et dans la rédaction de protocoles/rapports dans le contexte qualité adéquat.



Mon objectif à plus long terme est de devenir Chef de projet / Directeur R&D



Mes compétences :

Conseil Client

Rédaction de protocoles/ rapports BPL

Gestion d'équipe et de planning

Normes Qualité

immunohisto/cytochimie / Western Blot

ELISA / PCR / extraction protéines et ARN