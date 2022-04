Ameline DI PINTO

Ingénieur qualité fournisseurs chez Thales Avionics, j'ai géré un portefeuille fournisseurs essentiellement spécialisés dans 7 domaines d'activité : traitements de surface, traitements thermiques, matières premières, fonderie, usinage, décolletage, visserie. J’avais pour responsabilité de les accompagner dans une démarche d’amélioration de leur performance qualité.



Ingénieur généraliste spécialisée en Matériaux et Procédés Spéciaux diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL), j’entretiens une veille technique et réglementaire dans les traitements de surface en participant activement à des colloques et groupes de travail. Je renforce ainsi mes connaissances en traitements et revêtements de surface (voie sèche, voie humide, peinture) ainsi qu’en traitements thermiques et thermochimiques, science des matériaux, contrôles non destructifs.



Je m’intéresse particulièrement aux matériaux et procédés spéciaux destinés à l’industrie aéronautique et j'ai une préférence pour les postes en production (procédés, méthodes, industrialisation) ou qualité.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

