Anne-Laure SMITH

Actuellement en poste au sein du Laboratoire Développement Analytique de Galderma.



Ma formation en licence professionnelle en rhéologie et formulation des matériaux m'a donné de solides bases sur les polymères et les colloïdes ainsi que les traitements de surface. Celles-ci ont été renforcées par ma première année à l'ENSIL. Mes stages en industries et laboratoires de R&D ont également contribué à me former sur les pratiques industrielles.



Dynamique, curieuse et autonome, j'aime m'investir dans des projets créatifs et innovants.



Mes compétences :

Chimie des matériaux

Bureautique

Traitement de surface

Techniques de laboratoire

Chimie organique

Microsoft Office