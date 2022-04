Ameline Fleur BRANDIN

Après l'obtention d'une licence de langue chinoise à Paris, j'ai choisi d'effectuer une formation intensive en commerce internationale à l'Ecole supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand, suivi d'un stage dans ce domaine.

Très attirée par la culture et les pays asiatiques, j'ai vécu et étudié dans le Sud de Taïwan durant une année scolaire.

Dans le but d'utiliser mes compétences linguistiques dans un contexte international, je souhaite à présent intégrer une entreprise dans une fonction marketing ou commerciale.



Mes compétences :

Informatique

Pack office

Commerce international

Relations internationales

Marketing