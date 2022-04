Ameline MATHIOT

De nature organisée et rigoureuse, j’ai acquis au cours de mes expériences professionnelles, des compétences comptables et financières solides.

Diplômée de SciencesPo Aix et de l’IAE d’Aix-en-Provence en Management et Gestion d’entreprise, j’ai une large appréhension et connaissance du secteur industriel et de ses enjeux.

Pédagogue et de nature curieuse, je suis quelqu’un qui aime travailler en équipe et en support aux opérationnels



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste de contrôleur de gestion senior ou de RAF dans la région d'Aix-en-Provence ou d'Avignon.







Spécialités:

Management et gestion d'Entreprise

Finance et comptabilité



Mes compétences :

Gestion

Communication

Développement durable

Industrie

Stratégie d'entreprise

Audit

Management