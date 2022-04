Amelle EL YAMANI

Formée au Commerce International, je comptabilise une expérience d’Assistante Commerciale de six années, en charge de la gestion de nombreux portefeuilles Clients dans divers secteurs d’activités (Energie, Electronique, etc.)

Mon expérience professionnelle m’a permis d’acquérir des qualités organisationnelle, ainsi que des outils et méthodes dans la gestion de portefeuilles Clients. J’ai notamment développé les qualités d’écoute, je sais garder mon calme, et faire preuve d’anticipation face à des situations problématiques, notamment dans la résolution de litiges Clients.





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Forecasting