Amely ATTIAS

Passionnée du monde équestre depuis de nombreuses année, je me suis spécialisée dans la commercialisation et le courtage en matériel équestre.



Diplomé du CEZ de Rambouillet, option équestre et d'un BTS action commerciale, je connais le monde du cheval et le matériel tels que vans, camions, boxs, sols....



Aujourd'hui j'ai créée mon entreprise spécialisé dans le matériel équestre .