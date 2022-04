Amenan Josephine N'GUESSAN

Titulaire d'un Master 1 en Droit privé, je suis diplômée de KEDGE Business School (ex Bordeaux Management School), programme ESC et de l'ESCG PARIS, Manager d'affaires et gestion des Entreprises avec une spécialisation en Ressources Humaines.

J’ai acquis lors de ma formation universitaire des connaissances juridiques complétées par ma formation en management, me conférant ainsi une rigueur de méthode, de procédure et d’organisation du travail. En outre, mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des qualités relationnelles, de travail en équipe, rigueur et organisation dans le travail mais aussi de développer le sens des responsabilités, une capacité d’écoute et de réactivité, une aisance relationnelle et une autonomie qui sont autant de qualités requises pour le métier de Responsable des Ressources Humaines et de Consultant (SIRH/AMOA).

Je côtoie, dans mon environnement, des personnes de diverses horizons. Ce qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation aux situations nouvelles.

Assurée d’apporter au sein de votre entreprise la courtoisie et la volonté nécessaire à la réalisation des objectifs, je suis immédiatement disponible et ouverte à toute proposition d'emploi en France.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion administrative du personnel

Formation

Assistante rh

Spécifications fonctionnelles

Comptabilité

Reporting

Recette fonctionnelle

Recueil des besoins

Création de supports utilisateur

Cartographie des processus

Conduite du changement