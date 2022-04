Aménémhat CHERON

Titulaire d'un Master en droit international et européen comparé, j'ai une formation bien que généraliste, portant sur des questions tant de droit privée que public mais principalement axée sur le droit communautaire, et notamment sur les mécanismes normatif mis en place dans les Etats de L'Union.

C'est outils affecte différente branche d'activité d'une entreprise:

- transport et échange de marchandise

- commande et marché publics (appels d'offres)

- propriété intellectuelle

- droit commercial



Mes compétences :

• Procédures institutionnelles (organisations Asse

• Création de sociétés et d’association, Montage s

• Responsabilité civile

• Rédaction contractuel et résolution de litiges :

Gestion de contrats

• Médiation conciliation et résolution amiable