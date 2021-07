Jeremie COUVIN

Jeune cadre disposant de 13 ans d'expérience professionnelle dans les secteurs de la communication, de l'événementiel, de l'industrie automobile et du conseil aux entreprises, j'ai acquis une solide expérience en management de projets commerciaux, marketing, événementiels ou encore financiers.



A la recherche de nouveaux challenges, je vous propose mes services en tant que Responsable Commercial & Marketing ».



J'interviens sur divers projets tel que :

- Animation du marketing stratégique et opérationnel,

- Marketing digital (création et gestion de site web, CRM, emailing...),

- Gestion de gammes de produits et services,

- Développement commercial (négociation et fidélisation clients),

- Développement des parts de marché en France et à l'international

- Suivi de la rentabilité de l’entreprise

- etc.





Mes compétences :

Commerce international

Marketing opérationnel

Benchmark de la concurrence

Management de Projet

Management de gammes de Produits

Développement commercial

Marketing stratégique