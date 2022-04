Jeune diplômée, de nature rigoureuse, autonome et je sais m’adapter rapidement à tout nouvel environnement ce qui me permet d’être très rapidement relationnelle.



Mes compétences :

Actualité économique et financière

Actualité banque

Actuaire spécialisé dans les domaines

Actualité nationale et internationale

Actuariat

Actuaire vie

R

Excel

EViews

PowerPoint

Access

Gestion du risque

Reinsurance

SAS