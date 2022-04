Sami FENDRI

Je suis tunisien, je travaille actuellement à la STAR ASSURANCE comme chef de section au Service approvisionnement.

mon travail consiste à faire :

- des consultations concernant l'acquisition de fournitures de bureaux , informatiques, matériels bureautiques, matériels informatiques, ....

- établissement des commandes

- règlement des factures

- préparation du budget et des rapports d'activité,



en ce qui concerne mon expérience professionnelle, j'ai travaillé à la direction études et promotion des produits : étude de l'existant, amélioration de la forme et du contenu des contrats

j'ai travaillé aussi à la direction contrôle de gestion : suivi des réalisations budgétaires mensuelles, trimestrielles et annuelles par le biais de tableaux de bord, préparation du rapport de budget et du rapport d'activité



Mes compétences :

RIGOUREUX

Sens de responsabilité

Travail d'équipe