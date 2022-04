Ameni RMILI

Notre agence MORBIKET , située au Bardo Tunis, est spécialisée dans la production audiovisuelle et la conception et création graphique.



Nos services et nos Réalisatoins:

- Des Séries et des émissions télévisées pour enfants

- Des Bandes Dessinées en vidéo

- Des Sitcom TV

- Des Créations graphiques

- Édition pour enfants

- Des spots promotionnels ( en technique de dessins animés 2D, 3D et tournage)

- Des spots de sensibilisation ( en technique de dessins animés 2D, 3D et tournage)

- Des films explicatifs

- Des films institutionnels ...



Mes compétences :

Des films institutionnels

Des films explicatifs

Bandes Dessinées en vidéo

Édition pour enfants

Séries et des émissions télévisées pour enfant

Des spots de sensibilisation

Des spots promotionnels

Créations graphiques

Sitcom TV