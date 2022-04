Amer ELDEBEK

ELDEBEK Amer,ingénieur de formation de base, je travaille comme consultant fonctionnel sur les modules de CRM de Ebusiness suite de Oracle depuis l'obtention de mon MBA (ESA-ESCP/EAP en 2003).. j'ai travaillé à Beyrouth (LIBAN), à Dubai (Emirats), et à Riyadh (Arabie Saoudite)...



membre et fondateur du club de jeunes de Kounine, participation aux activites de l'UNDP, ecrivain dans les hebdomadaires libanais, musicien et paintre.

Doctorant à SciencesPo Paris



Mes compétences :

Biomédical

Conseil

Consultant

Consultant Fonctionnel

Consulting

Création

Création artistique

Design

Diving

E-business

Ebusiness

Génie

Graphic Design

Microsoft CRM

Oracle

Oracle CRM

Photography