Claire CERISOLA

BUSINESS ACTIV est un cabinet de recrutement informatique et également chasseur de tête en nouvelles technologies.

BUSINESS CONSULTING GROUP est un Cabinet de rectrutement par approche directe de généralistes.

Nous sommes spécialisés en approche directe et approche de Dirigeants.

Basés à Paris, Lyon , Toulouse, Aix,Grenoble,Clermont-Ferrand et Nice nous intervenons dans toute la France. Présent également à AUSTIN ( USA - TEXAS )

Notre équipe est forte de 15 consultants et partenaires ayant tous une expérience réussie et significative dans le domaine commercial, informatique et Direction d 'Entreprises

Nous avons plus de 20 ans d'expérience opérationnelle en recrutement informatique et généralistes.

Nous recherchons en permanence des Directeurs Généraux, des DSI, des Consultants informatiques et Commerciaux à fort potentiel pour répondre à l'attente de nos clients : Grands comptes, éditeurs de logiciels, clients directs, SSII, services informatiques et commerciaux...

Nous travaillons uniquement par approche directe à travers nos relations , partenaires et cooptation. Notre "newsletter" hebdomadaire informe l'ensemble de notre réseau sur nos recherches et disponibilités en matière de recrutement informatique, tant auprès des candidats que des entreprises clientes de BUSINESS ACTIV et BUSINESS CONSULTING GROUP

Nous nous appuyons également sur notre CVthèque de BUSINESS ACTIV forte de plus de 65 000 CV actifs du domaine de l'informatique

L'accompagnement suivi de nos candidats et clients fait de notre Cabinet de"e-recrutement" l'un des plus efficaces en terme de fidélité auprès de nos candidats et clients.

BUSINESS CONSULTING GROUP possède maintenant une offre de MANAGEMENT DE TRANSITION de premier plan, avec une cinquantaine de Managers de haut niveau.

BUSINESS ACTIV et BUSINESS CONSULTING GROUP et son programme "EVOLUTION PRO":

Nous avons développé une méthode de conseils pour Dirigeants et Managers Commerciaux d'une grande efficacité.

C'est notre offre "EVOLUTION PRO"

Cette méthode pragmatique, réaliste, expérimentée et éprouvée, s'adresse uniquement à des Dirigeants en activité et souhaitant évoluer professionnellement vous permettra de trouver le poste de Direction qui vous correspond le mieux, grâce à notre mise en relation sur l'ensemble du réseau professionnel de BUSINESS ACTIV et BUSINESS CONSULTING GROUP.

Les grandes étapes sont:

- analyse de votre parcours et de la personnalité.Analyse du potentiel

- définition de votre projet professionnel et du poste recherché

- identification précise des cibles pour lesquelles vous souhaitez travailler

- étude des offres cachées

- refonte et remise en forme de votre CV

- envoi systématique de votre CV sur fichiers, relations, clients et réseaux BUSINESS ACTIV(50 Sociétés)

- suivi de ces envois(relances téléphoniques, mails, rencontres)

- argumentaire et vente de votre candidature

- prise effective de RDV

- appui fort de votre candidature

- aide à la signature de votre contrat de travail

- valorisation de votre salaire

- suivi de votre intégration dans l'entreprise



En fait cette méthode constitue un accélérateur pour trouver le poste de Dirigeant qui vous convient le mieux



claire.cerisola@business-activ.fr

ou utiliser le lien de contact de notre site web :

www.business-activ.fr ou

Groupe viadeo :BUSINESS TEAM 1450 membres actifs

Groupe linkedin: CLUB DES DIRIGEANTS BUSINESS CONSULTING GROUP



Mes compétences :

RECRUTEMENT DE DIRIGEANTS

CREATRICE ou REPRENEUR DE 11 SOCIETES

Recrutement informatique

Nouvelles technologies