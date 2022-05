Quentin EDOUARD

Bonjour



Après des études dans le domaine littéraires, j'ai dût changé de domaine et je me suis redirigé vers le service aux personnes ayant toujours un goût particulier pour tout ce qui concernent l e domaine littéraire,j'ai décidé de me lancé dans un métier ou il était possible pour moi de regroupé le service aux personnes ainsi que l'amour de la langue française.



De la rédaction d'une lettre de motivation à la correction d'un mémoire étudiant en passant par l'écriture de contenu web, vous pouvez me confier n'importe lequel de vos écrits qu'il soit professionnel ou personnel.



www.lencre-laplume.com



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Littérature française

Ecoute

Analyse des besoins