David PINSON

Professeur d'anglais pour adultes depuis plus de 20 ans, je recherche des missions en entreprise en Île-de-France, secteur sud-ouest.

Diplômé de Paris X et de Cambridge, j'élabore jour après jour une méthode centrée sur les difficultés propres aux Français.

Je suis intervenu dans toutes sortes d'entreprises, grandes, petites dans des domaines d'activité aussi divers que l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, l'automobile, la prospection pétrolière, le bâtiment, l'agro-alimentaire, etc., et pour toutes sortes de métiers (comptables, réceptionnistes, assistants commerciaux, chefs de projets, agents de maîtrise, ingénieurs, techniciens, etc.).

J'ai été amené à assurer trois types de formation: des cours individuels, en groupe (2 à 8 personnes) et téléphoniques.



Mes compétences :

Animation de formations

Techniques import-export : incoterms, crédocs, déd

Rédaction

Conception pédagogique

Traduction anglais français

Microsoft Office 2010

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export