Anne-Marie HUSSON

Wellcome on my profile !

5 années d'expérience au service de la paie et 10 ans d'expérience dans les ressources humaines (administration, formation, recrutement, accompagnement).

Je vous propose mon expertise dans les RH alliée à un grand sens du service client et de la confidentialité, sans oublier mon anglais courant.

Intéressée par tout poste de généraliste en administration des RH au sein d'une entreprise de taille moyenne à grande.

Mobilité : 78



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Hypervision

Government Legislation