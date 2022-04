Anne-Marie HUSSON

Formateur/consultant e-learning au sein du Préau - CCIP de Paris, je suis responsable pédagogique du DU CAFEL (diplôme de Chef de projet pour l’Apprentissage et la Formation en Ligne) développé en partenariat avec l’université Paris X. J'interviens, en entreprises, en tant que formatrice et consultante sur les problématiques inhérentes à la mise en place de formation en ligne (de l’analyse préalable à l’évaluation des dispositifs).



Dans mes activités de recherche pratique au niveau européen :

- ai contribué aux deux projets SEVAQ + (2005/2007 et 2009/2011) consacrés à la mise en œuvre d'une approche européenne pour l'évaluation de la qualité du e-learning ;

-ai participé aux projets DGAEC de la Commission Européenne dans les domaines de la certification des compétences et de la formation tout au long de la vie : le projet «e-Portfolio & Europass " (2007/2009 ) et à la démarche "ECVET-TEAM" (20010/2013) destinée à soutenir les acteurs de la formation professionnelle des 27 pays de l'Union Européenne dans la mise en œuvre de la recommandation ECVET.



A côté de ces activités, contribution à plusieurs ouvrages au niveau national et européen sur la question de la qualité en e-learning :

- Chef de projet du rapport " Quel modèle pour la qualité de l'e-learning ? ", réalisé par Le Préau-CCIP et une des institutions privées et publiques

- Co-auteur du "Référentiel des bonnes pratiques de la FOAD " (AFNOR BP Z76-0001) publié par le FFFOD en 2004

Je suis ausssi membre du groupe miroir français ISC36 et expert CEN sur les problématiques de e-learning.



Mes compétences :

Qualité

Elearning

Pédagogie

Chef de projet

Innovation

Europe