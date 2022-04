STRATEGIE DURABLE ET ESS Consultant en management, gouvernance, formation, Cyrille CHRETIEN, accompagne les entreprises et les organisations paritaires dans le développement de leur politique (gouvernance, management des réseaux et partenariats, formation, entrepreneuriat et autonomie professionnelle…).

Au sein de l'économie sociale, il est un expert reconnu de l'accompagnement des directions sur les projets liées à leur stratégie durable incluant la gouvernance, et les parties prenantes, l'accompagnement du changement et l'ingénierie de formation, en faveur de leur développement pérenne.

ENTREPRENEURIAT

Dans le domaine de l'Emploi et de l'entrepreneuriat, , il intervient dans la conception, l'ingénierie, le déploiement et la mise en œuvre de dispositif dans l'accompagnement des mobilités professionnelles par l'autonomie professionnelle et la mise en création.







Mes compétences :

Ressources humaines

Direction générale

Communication

Conseil

Portage salarial

Marketing

Économie sociale

Gouvernance

Management

Accompagnement

Coaching

Formation

Accompagnement à l'emploi