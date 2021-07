Sylvie DESTRUEL

Voilà aujourd’hui 10 ans que j’exerce cette activité avec toujours autant d’enthousiasme, d’énergie et de passion. Forte d’une écoute attentive, d’un réel goût des autres, d’un sens de l’esthétique, je me suis engagée naturellement vers ce métier.

Ces années d’expérience m’ont permis d’affiner mes compétences techniques. Elles m’ont aussi permis de mesurer l’impact positif de « la bonne image » sur le moral.

Aujourd’hui l’image est une valeur essentielle dans la vie sociale, au travail et dans la recherche d’emploi (pour rassurer et convaincre votre futur employeur).

Prendre son image en main c’est :

- Aller de l’avant, tourner une page, oser le changement, afficher son identité, affirmer sa personnalité, regarder droit devant,

- Harmoniser son physique avec sa personnalité,

- Gagner en séduction, en assurance et en confiance,

- Etre crédible.



Se mettre en valeur c’est :

- Se respecter,

- Mieux s’aimer,

- S’ouvrir aux autres,

- Se plaire et s’engager vers la réussite.



Mes ateliers :

- Ateliers à domicile (1 à 5 personnes)

- Ateliers de groupe (jusqu’à 10 personnes)

-

- Ce que je fais :

- Conseils en style vestimentaire, coiffure, maquillage choix des couleurs, comment s’habiller selon sa morphologie et en maîtrisant son budget.

- Communication 3V Concept complet (Visuel, Vocal, Verbal)

- Préparation à l’entretien professionnel, à la vente, à la prise de parole en public

- Préparation au concours (grandes écoles, Fonction Publique…)

-

- Pour qui ? :

- J’Interviens auprès des particuliers, des entreprises, des associations d’insertion, des associations culturelles et de quartier, des missions locales, des écoles, lycées et universités, des cités des métiers, des hôpitaux, des EPHAD…



Osez en toute simplicité…