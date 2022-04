Amer HADLA

Traducteur-Interprète arabe<>français depuis septembre 1990.



Éditeur & créateur & imprimeur de livres et de tout support de communication en multilingue depuis septembre 1997.



Traducteur-Interprète-Judiciaire arabe-français depuis janvier 2013.



Traducteur-Correcteur de textes juridiques et historiques. J'assume donc la traduction de textes et de livres arabe-français et français-arabe dans divers domaines : droit, sciences politiques, sciences économiques, histoire, théologie, journalisme, etc.



Et, depuis janvier 2013, j'accomplis des missions d’interprétariat et de traduction judiciaires en français/arabe près des cours & tribunaux français, des commissariats en Île-de-France, ainsi qu'auprès des avocats, des notaires, des entités étatiques, des ONG et des entreprises privées. Également, je réussis des missions d’interprétariat de conférence en en droit, sciences politiques et journalismes.



Directeur, gérant de la SARL Lettres d'Or,



* Société d'édition, de création graphique, de communication & publicité, et d’imprimerie. Elle accomplit depuis 1999 (création officielle 2004) l'édition & la création du livre (multilingue) imprimé et électronique pour le compte des éditeurs, d'auteurs et de chercheurs, etc. ;



** Société de traduction & d'interprétariat multilingues.



En parallèle aux études et recherches, j'assume la traduction de textes et de livres en arabe/français et français/arabe dans divers domaines : droit, sciences politiques, sciences économiques, histoire, théologie, journalisme, etc.



