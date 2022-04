Americo MENDES

1999 : Architecte DPLG – Ecole d’architecture de Lyon

Travail personnel de fin d’études :

“Une tour sculpturale”

Requalification de la pointe de la presqu’île.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.

2004 : Architecte en exercice libéral.

2004 : Architecte assistant à l'agence J-L BOUVIER à Lyon 4ème.

2002 : 10ème biennale de la danse, Architecte concepteur des chars pour ZANKA, compagnie Margot Carrière.

1999–2003 : Architecte assistant à l'agence I.SERRE à Caluire et Cuire.

1996–1998 : Dessinateur indépendant à l'agence J-L BOUVIER à Lyon 4ème.

1990–1995 : Dessinateur indépendant à l’agence ‘’ LA CLE DES CHAMPS’’

1988 : Dessinateur à l’agence FUJIMARO – Lyon 6ème.



FORMATIONS.

2007 : Haute Qualité Environnementale



CONCOURS:

2002 : Europan 7 « Challenge suburbain, intensité et diversités résidentielles » site de Villeurbanne (terrain des sœurs).

2001 : Europan 6 « Habitat et déplacement urbains » site de St Etienne, projet mentionné.



Langue : Français (langue maternelle), Portugais (courant), Anglais et Espagnol (Notions)



Mes compétences :

Maison individuelle