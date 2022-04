Americo SOARES

Ma formation de psychologue du travail me permet d'accompagner au mieux les personnes dans leurs transitions professionnelles, leur orientation et leur placement depuis 15 ans.

Formé à la gestion de l'assurance chômage cela me permet d'avoir une approche globale tant sur les aspects psychosociaux que financiers de la personne dans ma démarche d'accompagnement.

Le tout dans un contexte législatif impermanent ce qui rend mon travail passionnant.

Depuis la réforme de la formation professionnelle J'ai un rôle de veille auprès de mon organisation et collègues en tant que référent formation. ( réglementation formation professionnelle, financement de formation et remontée de besoins )

Rencontrer des décideurs, des professionnels de l'emploi est une manière d'enrichir ma pratique et prendre du recul pour mieux progresser dans mon projet d'exercer en tant que psychologue du travail.

Echanger partager des informations et mettre mon réseau au service de ceux qui en ont besoin motivent aussi ma présence sur ce réseau.

3 phrases m'inspirent;

" il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous " Manuel Épithète.

"Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, Le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre" Marc Aurele "Pensées pour moi même "

" la réalité rend fort" .



Mes compétences :

Orientation professionnelle

Conseil en recrutement

Formation professionnelle

Ingénierie formation

Connaissance formation professionnelle continue

Conseil en formation

Techniques de recherche d'emploi

Leadership

Diagnostic professionnel

Analyse besoins de formation

Intermédiation

Relations partenariales

Gestion des droits assurance chômage

Reclassement professionnel

Communication orale

Conseil en évolution professionnelle

Animation groupe