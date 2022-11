Business Data Analyst



Cadrage, mise en place de KPIs de suivi de la performance et présentation au responsables

- Conception et déploiement de reporting de pilotage dactivités à destination des managers

- Documentation des indicateurs et sources de données

- Suivi de production et mise en place dindicateurs de suivi dactivités des centres de gestion et plateformes téléphoniques

- Animation de comités et instances de suivi : comité de suivi, comité opérationnel