Amine BEN SALAH

- Doctor in Finance

- Project Manager at an international NGO

- Former Executive director : ONG : Les Scouts Tunisiens

- Assistant Teacher of finance at Business School of Management, Tunisia

- Assistant Teacher of finance at Higher Institute of Technological Studies of Rades

- Certified Islamic Banker - CIB-

- Certified Islamic Specialist in Charia Auditing- CIS-SA-

- Certified Islamic Specialist in Accounting - CISA-

- Certified Islamic Specialist in Takaful insurance

- Internship AL Baraka Bank- Algéria (Islamic Bank)

- Coach & Formateur international du développement humain

-Membre de l'organisation internationale d'accréditation

Membre du Centre de formation « Canadian Global Consulting ».

Membre du conseil suprême des Scouts Tunisiens et président de comité daudit des Scouts Tunisiens



Mes compétences :

Finance

Communication

Certifid Islamic Banker

Certificat Spécialist In Shariah Auditing