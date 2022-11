Amine LEBIG (AMINE)

Je suis un jeune Algérien possédant deux diplômes le premier qui est ingénieur en statistique et économie appliquée option management des organisations et modèles de décisions, qui m'as servit pour occuper le poste de Contrôleur de Gestion pour un durée de 7 ans autant que chargée de la planification et des analyse . Le deuxième diplôme est un MBA en Anglais obtenu le mois de Juin 2020 à Chypre ou est j'ai eu l'occasion de travailler autant qu'Officer A Near East Université pour la région Euro-Asia.

Ses deux m'on permis de développer plusieurs connaissance et capacités:

Tel que travailler avec de la pression, l'effort continue et savoir être précis et disponible à n'importe quel moment. Par ailleurs je suis quelqu'un qui aime se développer, ambitieux, avoir de nouvelles connaissances en permanence et mon rêve est de devenir un manager renommée.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

SPSS Statistics

Microsoft PowerPoint

Primavera P6 niveaux 1,2 & 3

Audit

Primavera P6

Motif

Consolidations

Parle plusieurs langues tel que l'Anglais, Français, Arabe, Berber, Allemand, Espagnol ainsi que le turcs.