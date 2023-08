Amine RAHMOUN

J'ai évolué dans le secteur pharmaceutique avec trois années d'expérience fructueuse de challenge dans le domaine des Ventes et Marketing (Stratégique et opérationnel), et deux ans d'expérience dans le secteur des finances qui ont été très enrichissantes dans les relations B2B, et Actuellement je suis dans le secteur d'énergie.



Mes expériences m’ont permis de développer des compétences variées, et acquis des pratiques managériales et opérationnelles.



Mes compétences :

Marketing stratégique et opérationnel