Amira ISMAIL DRIDI

Diplômée en Marketing Stratégique et Management commercial ainsi qu'en Marketing International, j'ai occupé le poste de chef de projet marketing/communication pour un site de E-commerce et un réseau de 11 boutiques (PAP Haut de gamme).



Au sein de la direction marketing / communication, j'avais pour objectif de mettre en place la stratégie marketing /communication de la société et d'organiser les ventes événementielles sur le site Internet et les magasins .



Je souhaite à présent, acquérir de nouvelles expériences. Par conséquent, je suis ouverte à vos différentes propositions de poste.







Mes compétences :

luxe

commerce

chef de projet

chef de produit

mode

marketing stratégique

management

prêt à porter

e-commerce