Amors Justifort SOWANOU

Détenteur d'un master 1 en droit des affaires et actuellement en master 2 en droit de l'entreprise à l'université jean Monnet de Saint Etienne, j'ai à mon actif professionnel des années d'expériences au ministères des affaires étrangères de mon pays le bénin, à la banque ouest africaine de développement au Togo, au cabinet d'avocat de Maître Gervais Houndété (avocat régulièrement inscrit au barreau du Bénin) et auprès de l'ONG association des personnes rénovatrices des technologies traditionnelles. Toutes ces enrichissantes expériences m'ont permis d'objectiver mon projet professionnel dans le monde des affaires et de pouvoir aujourd'hui créer ma propre entreprise dans le domaine de l'alimentation générale. Je suis à même capable de vous proposer mon expertise en matière de création et de transmission d'entreprise, de gestion de risques de l'entreprise, de recouvrement de créances et des actes de procédures de sauvegarde des provisions devant le tribunal de grande instance à savoir l'obtention de l'ordonnance de référé, de l'injonction de faire et de la déclaration des créances.



