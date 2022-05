Zango ADAM

• Excellente connaissance des problématiques statistiques : Statistiques et Actuarielles (Tarification - Analyse consommation - Provisionnement - suivi de rentabilité - Calcul S/P - Problématique de Santé et Prévoyance ... ) .





• Bonne connaissance dans la réalisation d’études Ad Hoc :

- Ciblage et extraction des données.

- Analyse et contrôle des résultats.

- Formalisation et restitution des résultats.



• Bonne connaissance des études marketing : Scoring, ciblage, profil, segmentation, typologie, durée de vie.







• Réactive, rigoureuse et esprit créatif.

• Bonne connaissance des outils informatiques cités.



. Compétences en informatiques



• Bonne connaissance de l’outil SAS V8 et V9.1.3 :

SAS de base, SAS Macro, SAS Graph, SAS Stat, SAS ETL, SAS Enterprise Guide.

• Autonomie et sens du relationnel.

• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.



SAS/STATA/SPAD



Matlab/SPSS



Excel/Sphinx



BO/ Model Builder.



Disponibilité : Avril 2017



Mes compétences :

Statistiques et Méthodes Quantitatives

Assurance vie

Mathématiques financières

Recherche Opérationnelle et optimisation des

Infographe

Analyse financière

Fiscalité des valeurs mobilières

Comptabilité Generale

VBA

SAS

SPSS

MATLAB

Techniques actuarielles

Processus stochastiques

Microsoft Excel

Business Objects

SQL

Techniques de Provisionnement et de Tarification

Mathematiques d'aide à la decision

Méthodes Econometriques

Methodes de sondages

Gestion de base de données

Model builder

Arbre de decisions

Sphinx