Amoussou JOACHIM

Après un MBA Marketing Management Santé à l'ISC Paris, j'ai suivi une formation d'ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE. Ce qui m'a permis d'acquérir des compétences en marketing et en recherche clinique.J'ai occupé un poste d'ATTACHE DE RECHERCHE CLINIQUE au GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH en Cancérologie-Oncologie. Je suis intéressé par les problématiques de la biotechnologie médicale, de la nutrition , de la qualité des aliments et les politiques de santé publique liée à l'alimentation. De même le lobbyisme surtout dans le domaine de la santé et les politiques de santé publique liées au bien-être sont mes sensibilités.



Mes compétences :

Recherche clinique

Santé

Gestion de projet

Biotechnologies

Communication

Politique