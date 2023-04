Anais CLUZEL

Je suis une jeune femme sociable, j'aime rigoler, discuter j'ai un bon sens du contact, je m'intégère facilement à une équipe et le contact avec la clientèle me plait beaucoup, j'ai un bon sens de l'écoute, j'aime conseiller, convaincre, et fidéliser les clients.



je suis dynamique et motivée, j'aime réussir tout ce que j'entreprends, je suis ambitieuse.



Mes compétences :

budgets

FileMaker Pro for Windows

Recrutement

Visioconférence et audioconférence