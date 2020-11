Anaïs COUTIN

Diplômée d'un master en sciences du management, j'ai fait mes premières armes en contrôle de gestion au sein de la Marine Nationale comme officier sous contrat court.

Rapidement considérée comme experte par ma hiérarchie, je me suis vu confier des postes à responsabilité me permettant de me perfectionner en gestion financière, comptabilité, ressources humaines et me donnant la chance d'encadrer des équipes éclectiques de 5 à 45 personnes.

Aujourd'hui, après une reconversion réussie, je suis DAF d'une holding et d'une PME de 25 personnes dans le nautisme.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit financier

Management

Comptabilité analytique

Comptabilité

Adaptation facile

Gestion de projet

Reporting

Gestion des ressources humaines

Contrôle interne

Droit du travail

Investissement

Rigueur