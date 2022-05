Anaïs DOUILLARD

* Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo ! *



Diplômée d'un Master E-tourisme à l'ESTHUA, ma formation acquise jusqu'à lors m'a permis d'appréhender le secteur du tourisme dans son ensemble et d'acquérir de solides expériences professionnelles, avec une spécialisation "e-tourisme".



Au sein d'agences de voyage, de structures institutionnelles et associatives, dans l'univers stimulant d'une start-up et d'une entreprise à vocation internationale, j'ai ainsi développé des compétences solides en webmarketing et communication touristique dans une perspective de valorisation des territoires.



Partage, enthousiasme et détermination ont toujours rythmé ces différentes collaborations !



A l'affût de nouveaux challenges et de rencontres, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Tourisme

Facebook

Sphinx

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Canva

Anglais

Espagnol

Microsoft Office

Internet

Gimp

Applicamp

Scribus

Microsoft Project

Wordpress

Wix

Mailchimp

Mailjet

Logiciel CRM

Référencement SEO / SEA