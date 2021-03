Anas EL FAROUK

Expériences professionnelles 8 ans



Homologation

• Recette fonctionnelle et technique.

• Rédaction des plans de test et document de mise en production.

• Assistance à maîtrise d’ouvrage.

• Intégration et Qualification des SI.

• Documentation et suivi, rapports d’avancement, gestion des anomalies, rapports et bilans de tests.

• Support.

• Développement (SAS, PL/SQL,SSRS…).



Type d’entreprise et Secteur d’activité



• Télécoms : Bouygues.

• Electricité : Réseau Distribution de France (ERDF).

• Finance : Chambre de compensation LCH Clearnet S.A.

• Santé : CNAMTS.

• Banque/Assurance : GENERALI.

• Banque/Assurance : BNP Paribas Cardif.







Mots clés : Recette fonctionnelle et technique; mathématiques



Mes compétences :

JavaScript

SQL

PL/SQL

MATLAB

SSRS

SAS

Mathématiques appliquées