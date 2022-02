Anass CHRAIBI

Ingénieur pluridisciplinaire, expérimenté en modélisation mathématique et simulation numérique appliquées à la conception mécanique et au calcul de structures. Doté d’une solide expérience en analyse et dimensionnement des structures métalliques et en béton. Possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien divers projets (R&D, conception, production…).



Compétences professionnelles:

Conception mécanique:

• Réaliser les études inhérentes à la conception et l’optimisation mécaniques (calculs analytiques, analyses par éléments finis…).

• Élaborer des modèles mathématiques et méthodologies de calculs relatifs à la conception mécanique (analyse dynamique, comportement des matériaux et des structures, frottement…)

• Développer des techniques de contrôle de santé intégré (CSI) pour structures basées sur l’analyse dynamique, acoustique, modale…



Génie civil:

• Concevoir et dimensionner des structures métalliques et en béton (armé et précontraint).

• Assurer la réalisation et le suivi des documents techniques (notes de calculs, plans d'exécution…).

• Analyser la conformité des structures existantes et développer des méthodes de renforcement.

• Assurer un suivi de projets rigoureux et une communication efficace avec les parties prenantes.

• Réaliser des missions sur chantier de contrôle de performance des structures haubanées.



Compétences personnelles

• Capacité à travailler sous pression et à établir les priorités relatives aux projets.

• Aptitude à adapter mon approche selon la nature du projet et de ses spécifications.

• Capable de travailler aussi bien d’une manière autonome qu’en équipe.

• Facilité confirmée à apprendre, à s’adapter et être rapidement opérationnel.

• Sens des responsabilités, créativité et flexibilité.